الأرصاد: رياح خماسينية مثيرة للأتربة نهاية الأسبوع

(مصراوي):

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة رياح خماسينية نهاية الأسبوع الجاري تتضمن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأترية، وهي رياح تؤدي لارتفاع درجات الحرارة، وستبلغ في المتوسط درجة الحرارة 37-38 درجة في القاهرة، وقد تصل إلى 45 درجة في جنوب الصعيد.



وتابعت غانم في مداخلة لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "لازلنا في الربيع فصل التقلبات الجوية السريعة".



كما توقعت عضو المركز الإعلامي أن تصل سرعات الرياح الحارة الخماسينية لسرعات تبلغ في المتوسط 40 كليو مترًا في الساعة، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية.