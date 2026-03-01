عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، لمتابعة أوضاع العمالة المصرية والتأكيد على تكثيف الجهود في الرصد والمتابعة المستمرة، بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وكافة الجهات المعنية.

واستمع الوزير، منهم، إلى كافة المستجدات وتداعيات الأحداث الجارية في بعض البلدان.

وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بضرورة المتابعة الدقيقة لأحوال المصريين في الدول التي تشهد بعض الأحداث المتوترة، ومواكبة جميع القرارات والتوجيهات الحكومية والرسمية الصادرة في هذه البلدان، بما يخص أوضاع العمال، مع الالتزام بإرسال تقارير لحظة بلحظة حول أي تطورات أو مستجدات، بما يضمن سرعة التحرك والتدخل عند الحاجة.

وأكد الوزير، أهمية التواصل المستمر مع اللجنة المركزية المشكلة داخل الوزارة، وكذلك مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، لضمان تكامل المعلومات، وتوحيد الرؤية، وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة، بما يحقق أعلى درجات الحماية والدعم للعمال المصريين بالخارج.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية تضع سلامة وأمن المواطنين المصريين بالخارج على رأس أولوياتها، وأن وزارة العمل مستمرة في أداء دورها في المتابعة والرعاية والحماية، والتعامل الجاد والسريع مع أي أزمات أو تحديات محتملة، بالتنسيق الكامل مع مكاتب التمثيل العمالي، والبعثات الدبلوماسية المصرية، والجهات المعنية.

