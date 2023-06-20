زيارة ميدانية قريبا.. مدبولي يتابع جهود دفع الحركة السياحية في "طابا" و"نويبع"

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء أمس، لمتابعة جهود دفع الحركة السياحية في كل من طابا ونويبع، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء عبد الناصر العزب، "جهاز تنمية سيناء"، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وسراج سعد الدين، رئيس هيئة التنمية السياحية، والدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، واللواء إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة للشئون المالية والاستثمار، والمهندس سامي سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الجهود المتواصلة لدفع عجلة التنمية في سيناء بمختلف القطاعات، وخاصة ما يتعلق بقطاع السياحة، هذا إلى جانب العمل على حل المشكلات، وإزالة التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع المهم.

ولفت رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده مؤخراً مع اتحاد المستثمرين، وتم خلاله مناقشة واستعراض عدد من التحديات والمعوقات، ومنها أهمية تفعيل مطار نويبع، وتقديم المزيد من التيسيرات في الإجراءات فيما يتعلق بالمنفذ البري، موضحاً أننا اليوم بصدد التعامل مع هذه التحديات، ودراسة عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في مضاعفة معدلات الحركة السياحية لكل من طابا ونويبع، مؤكداً أهمية التركيز على كفاءة الطرق الموصلة لهذين المقصدين السياحيين، وكذا العمل على زيادة ماكينات الدفع الإلكتروني بمختلف المناطق بالمدينتين.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيقوم بصحبة الوزراء المعنيين، والمحافظين، بزيارة ميدانية قريباً لمدينتي طابا ونويبع، للتعرف على أرض الواقع على المشكلات التي تواجه المدينتين، ومتابعة موقف الفنادق المتعثرة، وذلك بهدف إعادة إحياء هذه الثروة العقارية السياحية، هذا إلى جانب العمل على بلورة رؤية متكاملة من جانب الوزراء المعنيين لمختلف أوجه التطوير المطلوب تنفيذها على أرض هاتين المدينتين، مشددا على أهمية العمل على تشغيل الفنادق المعطلة في هذه المنطقة، ومؤكداً استعداد الدولة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع السياحة هناك.

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، مشيراً إلى أنه جار دراسة الطلبات المطروحة من جانب عدد من المستثمرين السياحيين، من خلال مجموعة من اللجان التي قامت بزيارة على أرض الواقع، لافتا إلى أنه سيتم بالفعل العمل على تطوير منفذ طابا، ومؤكداً أنه جار العمل حاليا على تنفيذ العديد من مشروعات التطوير لعدة طرق ومحاور في نطاق المحافظين.

وتناول الدكتور عاصم الجزار، ما قدمته الدولة من محفزات وتيسيرات للمستثمرين بوجه عام خلال الفترة الأخيرة، وخاصة من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن هناك استعداداً لتقديم أية محفزات إضافية تسهم في نمو القطاع السياحي بهذه المنطقة.

وأشار أحمد عيسى، إلى أن لدينا فرصة كبيرة لنمو القطاع السياحي في هذه المنطقة الواعدة، لاسيما في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً، لدخول السائحين والانتقال بين البلدان المجاورة، لافتا إلى الزيارة الترويجية التي قام بها مؤخرا لإيطاليا، والتي شملت عرض مميزات مناطق طابا ونويبع، وما تتمتع به من مقومات، موضحا أنه تم الاتفاق على تنظيم رحلات ترويجية لهذه المنطقة الفريدة.

واستعرض محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للسياحة في منطقة طابا، وذلك سواء للمستثمرين أو للسائحين، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتعلق بإجراءات الدخول عبر منفذ طابا، وكذا مطار طابا، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، منوها إلى أن مطار طابا يعمل حاليا ويستقبل العديد من الرحلات.

كما شرح المحافظ الإجراءات المتخذة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق بمدينة طابا، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة من مختلف القطاعات، لتحسين جودة الحياة، وجذبا لمزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.

وأشار محافظ شمال سيناء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات لإتاحة المزيد من التيسيرات، وخاصة ما يتعلق بالدخول والخروج، هذا إلى جانب ما يتعلق بتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع السياحة.

وأشار محمد أبو موسى، إلى أنه سيتم بحث مختلف المطالب والتوصيات المطروحة من جانب المستثمرين السياحيين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، ودفع حركة السياحة.

وتوجه المهندس سامي سليمان، خلال الاجتماع، بالشكر للحكومة على سرعة استجابتها وعقد مثل هذا الاجتماع لمناقشة ودراسة التحديات التي تواجه قطاع السياحة في طابا ونويبع، مستعرضاً عدداً من تلك التحديات، ومقترحاً مجموعة من التوصيات والإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذه التحديات، حيث أشار إلى أهمية إقامة مول تجاري بمنفذ طابا لعرض مختلف السلع والمنتجات المصرية، مؤكداً جاهزية اتحاد المستثمرين للمشاركة في تنفيذ هذا المول، لافتاً كذلك إلى الاهتمام بالتوسع في إقامة المؤتمرات والفعاليات المختلفة بكل من طابا ونويبع، بما يسهم في الترويج لهذين المقصدين السياحيين المهمين.

وخلال الاجتماع، طالب المهندس سامي سليمان، بزيادة الحوافز الممنوحة للمستثمرين السياحيين بقطاع طابا ونويبع، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم، جذباً لمزيد من المستثمرين في هذا القطاع، قائلاً:" المستثمرون مستعدون لفتح مشروعاتهم وضخ المزيد من الاستثمارات".

من جانبه، أشار الدكتور محرم هلال إلى أهمية إتاحة المزيد من التيسيرات للسائحين الوافدين، وكذا التوسع في المزيد من المحفزات للمستثمرين السياحيين، دعما للاستثمار السياحي بقطاع طابا ونويبع.