خطبة دينية وإرشادات طبية.. كيف يقضي الحجاج أوقات الانتظار داخل مطار القاهرة؟

كتب- محمد عبيد:

طالبت شركات الطيران الحجاج وأسرهم التواجد قبل إقلاع الرحلات إلى جدة والمدينة المنورة بحوالي 4 أو 5 ساعات، إلا ان الإجراءات الإجراءات لا تستغرق نصف هذا الوقت، فأين ينتظر الحجاج كل هذا الوقت قبل إقلاع الطائرات؟.

ويستعرض مصراوي كيف يقضي الحجاج أوقات الانتظار داخل صالات السفر بمطار القاهرة.

في البداية يصل الحاج إلى مطار القاهرة قبل الإقلاع بحوالي 5 ساعات ويكون معه ما لايقل عن 10 أفراد من أسرته، ويقومون بالتقاط الصور التذكارية مع الحاج أمام الصالة ما يستغرق حوالي نص ساعة، بعد ذلك يدخل الحاج الي مرحلة التعقيم الأمني الأولي ويضع كل متعلقاته علي أجهزة الفحص، وبعد ذلك يتوجه إلى كاونتر إنهاء إجراءات السفر ويتسلم البوردينج الخاصة بصعود الطائرة، ثم يختم جواز سفره ويدخل إلى مرحلة التعقيم الأمني الأخيرة.

وفور دخوله إلى صالة المغادرة ينتظر الحاج حوالي 3 ساعات على موعد إقلاع طائرته، ويكون هناك خطبة دينية من شيوخ تابعين لوزارة الأوقاف المصرية، يتم خلالها شرح كل ما يخص الحج وأداء المناسك، ويستفسر الحجاج من الشيوخ والواعظين عن كل شيء.

وبعد ذلك تكون هناك إرشادات طبية يتم توزيعها مع حقيبة من أطباء وأفراد الحجر الصحي بالمطار، ويتم الإجابة على كل التساؤلات الطبية الخاصة بالحجاج ومراجعة الشهادات الخاصة بهم، وإذا رغب حاج في الحصول على أي تطعيمات يتم معه على الفور.