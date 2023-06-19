عدد أيام إجازة عيد الأضحى للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص

زيارة مفاجئة.. ماذا اكتشف وزير الصحة في مركز "الحي السابع"؟



كتب- أحمد عبدالمنعم:

يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث عن عدد أيام إجازات عيد الأضحى المبارك.

ويحل عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، ويصل عدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص 5 أيام على أن تبدأ على النحو التالي:

- الثلاثاء 27 يونيو، إجازة يوم وقفة عرفات.

- الأربعاء 28 يونيو، إجازة أول أيام عيد الأضحى.

- الخميس 29 يونيو، إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.

- الجمعة 30 يونيو، إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.

- السبت 1 يوليو، إجازة رابع أيام عيد الأضحى.