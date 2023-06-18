إعلان

BBC

بعد إعلان موعد عيد الأضحى 2023.. تعرف على مواقيت صلاة العيد بجميع المحافظات

07:48 م الأحد 18 يونيو 2023
  • عرض 6 صورة
    مواقيت صلاة العيد
  • عرض 6 صورة
    مواقيت صلاة العيد
  • عرض 6 صورة
    مواقيت صلاة العيد
  • عرض 6 صورة
    مواقيت صلاة العيد
  • عرض 6 صورة
    مواقيت صلاة العيد
  • عرض 6 صورة
    مواقيت صلاة العيد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت المملكة العربية السعودية أن غدا الاثنين، غرة شهر ذي الحجة والثلاثاء بعد المقبل وقفة عرفات.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن موعد ومواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023/1444 في مدن ومحافظات الجمهورية.

وقال المعهد، في بيان، إن يوم الأربعاء 28 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2023 فلكيا، على أن تكون وقفة عرفات فلكيًا يوم الثلاثاء 27 يونيو.

وأوضح المعهد، أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستكون بمدينة القاهرة في تمام الساعة 6:21 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأشار المعهد، إلى أن هلال شهر ذو الحجة سيولد يوم الأحد 29 ذي القعدة، 18 يونيو 2023، على أن تكون غرة ذي الحجة فلكيًا يوم الاثنين 19 يونيو.

2023_6_17_12_7_30_936

سوق مصراوى

مواقيت صلاة العيد صلاة عيد الأضحى وقفة عرفات هلال ذي الحجة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك