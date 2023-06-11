رمال وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة المناطق.
وأكدت الهيئة، أن الطقس نهارا حار على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتابعت الهيئة، أن درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ 35 درجة، بينما تصل على المناطق الجنوبية لـ 40 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة.
وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها هي نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بجانب سقوط أمطار متفاوته الشدة تكون رعدية أحيانا.
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