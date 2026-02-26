إعلان

لتعزيز التعاون المهني.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يلتقي قيادات قناة "الغد"

كتب : أحمد الجندي

04:33 م 26/02/2026 تعديل في 04:33 م
استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ربا إبراهيم، الرئيس التنفيذي لقناة «الغد»، ويوسف الأستاذ، مدير الأخبار، وهيثم الصاوي، مدير التطوير، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها المجلس مع قيادات المؤسسات الإعلامية العاملة في مصر.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المجلس وقناة «الغد»، بما يسهم في دعم الرسالة الإعلامية المهنية وترسيخ معايير المصداقية والالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة للعمل الإعلامي.

كما تناول الاجتماع مناقشة آليات تطوير المحتوى الإخباري والبرامجي، ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الإعلامي، بما يعزز من دور وسائل الإعلام في خدمة المجتمع ودعم قضايا التنمية.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يحرص على استمرار التواصل الفعّال مع مختلف المؤسسات الإعلامية، انطلاقًا من إيمانه بأهمية الشراكة في تطوير المشهد الإعلامي المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الالتزام بالمعايير المهنية، وتعزيز المحتوى المسؤول الذي يعكس وعيًا وطنيًا ويسهم في بناء مجتمع مستنير، مضيفًا أن المجلس يدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الإعلامي ومواكبة التطورات التكنولوجية، بما يضمن إعلامًا قويًا ومؤثرًا يواكب تطلعات الدولة والمجتمع.

قناة الغد وسائل الإعلام التطورات التكنولوجية خالد عبد العزيز

"كنت متكتف على النخلة".. زوج السيدة المعتدى عليها بدمنهور يكشف تفاصيل جديدة
نصائح بسيطة للتغلب على رائحة الفم خلال رمضان
رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص
مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "أولاد الراعي" اليوم
الرئيس السيسي يلتقي قيادات شركتي "سكاتك" و"إنفجين إنرجي" -(صور)

