شارك الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاملين بديوان عام الوزارة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، إفطارهم الجماعي بحضور عدد من قيادات القطاع، معربًا عن حرصه على التواجد الدائم بين العاملين والتواصل معهم، مقدمًا الشكر لجميع العاملين على جهودهم وتعاونهم والعمل بروح الفريق، مطالبًا إياهم بضرورة الحفاظ على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة العمل على تحسين معدلات الأداء.

وهنأ وزير الكهرباء، العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وتحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن من أولويات خطة العمل الحالية الاهتمام برأس المال البشري، واستنهاض همم العاملين، خاصة وأن قطاع الكهرباء يمتلك كفاءات وخبرات متراكمة يجرى العمل على حسن إدارتها واستثمارها وتعظيم العوائد منها، لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات الأداء.

وأشار "عصمت"، إلى الدور الهام للعاملين في قطاع الكهرباء، الذي يمثل ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى دعم الدولة بكل مؤسساتها للعنصر البشري، وتحسين ظروف العمل، وزيادة الإنتاج، موجهًا باستمرار العمل في إطار الخطة الجاري تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة، وضرورة العمل على خلق بيئة عمل مناسبة لسرعة إنهاء الأعمال على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة.

وعبر العاملون، من جانبهم، عن سعادتهم بمشاركة وزير الكهرباء لهم، وتعهدوا بمواصلة البذل والعطاء والعمل في إطار المسؤولية لتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات إعادة البناء وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

