قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن شركة القلعة تأسست عام 2004 برأسمال قدره مليونا جنيه، موضحًا أن القيمة الحالية للشركة بلغت 22 أو 23 مليار جنيه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" أن القلعة ضمت شركات عديدة، منها "إنجوي" و"جبنة المصريين" و"الرشيدي الميزان"، في إطار توسعات متنوعة عبر السنوات.

وأكد هيكل أن ما يتردد في السوق بشأن كونه "مهندس الصفقات الكبرى" أو أنه يقوم بـ"تقليب" الشركات وبيعها بعد تحقيق أرباح هو كلام غير حقيقي تمامًا.

وأوضح أن عدد الشركات التي تم بيعها منذ عام 2007 لا يتجاوز 3 أو 4 شركات فقط، متسائلًا عن المصادر التي تروج لهذه الشائعات التي لا تعكس واقع أداء الشركة.

وشدد رئيس القلعة على أنه على مدار السنوات العشر الأخيرة على الأقل لم يتم بيع أي شركة تابعة، بل على العكس تم تأسيس شركات إضافية بدلًا من البيع.

وتابع هيكل: "ما أعرف بيجيبوا الكلام ده منين"، مشيرًا إلى أن هذه الشائعات لا تستند إلى أي حقائق على الأرض.

وأشار أحمد هيكل إلى أن استراتيجية القلعة قائمة على التوسع والتنمية وليس البيع والشراء السريع، مؤكدًا أن الشركة ماضية في خططها التوسعية رغم أي شائعات يتم ترويجها في السوق.

وأوضح أن ما تحقق من نمو هائل في رأس المال منذ التأسيس وحتى اليوم خير دليل على نجاح هذه الاستراتيجية الثابتة.

