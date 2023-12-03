تدشين مشروع "سوهاج بلد الثقافة" بمعرض الكتاب- (صور)

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كتب- محمد شاكر:

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مشروع "كشك كتابك" بقرية "أولاد سلامة" بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، ضمن فعاليات وأنشطة مشروع "سوهاج بلد الثقافه والفنون" الذي أسسه الكاتب الصحفي وليد الدرمللي.

يقام المعرض من ٣ إلى ١٨ نوفمبر بمشاركة ٢٤ ناشر من بينهم أكاديمية الفنون ودار الكتب والوثائق وهيئة قصور الثقافة واتحاد الناشرين برئاسة الدكتور سعيد عبدة.

شهد حفل الافتتاح عدد من قيادات وزراه الثقافة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أعرب الكاتب وليد الدرمللي عن سعادته بتدشين مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون بإطلاق معرض للكتاب، خاصة أن هذا المشروع الوليد ظل يعاني لمده خمس سنوات حتي رأي النور على يد الدكتورة نيفين الكيلاني.

وأضاف الدرمللي: لم يدخر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج مجهودا من أجل إقامة المعرض الذي يأتي كبداية للمشروع الذي يستهدف أبناء قري كفور ونجوع مراكز المحافظة.

وأشاد الدرمللي بالدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، مشيراً إلى أنه بذل مجهودا كبيرا حتى يخرج معرض كتاب سوهاج بهذا الشكل المشرف.

يذكر أن مشروع سوهاج أصدرت بشأنه وزيره الثقافة قرارا وزاريا بتشكيل لجنه عليا تضم عدد من قيادات الوزارة والشخصيات العامه كما تضمن القرار عدد المسؤولين بالمحافظة علي رأسهم الدكتور محمد عبد الهادي مدير مكتب المحافظ.