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BBC

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 21320 شهيدًا

02:57 م الخميس 28 ديسمبر 2023

غزة

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21320 شهيدا و55603 مصابين.

وقال القدرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 104 سيارات إسعاف و142 مؤسسة صحية في قطاع غزة.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي.

سبق وأن أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس، استشهاد صحفيين اثنين في قطاع غزة، مما يرفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 105 منذ إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة.

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