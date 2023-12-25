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BBC

غدا.. وزير التموين يدشن مرحلة جديدة لإنشاء مخزن للمنتجات الغذائية بالفيوم

11:00 ص الإثنين 25 ديسمبر 2023

الدكتور علي المصيلحي

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كتب- محمد سامي:

يدشن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، غدا الثلاثاء، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، حيث سيتم وضع حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

ويأتي اختيار المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية بناء على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/ سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الفيوم الدكتور إبراهيم عشماوي المنتجات الغذائية

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