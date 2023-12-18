هيئة الدواء تكشف أنواع القطرات المستخدمة لعلاج جفاف العين



كتب- أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء المصرية، أن هناك أنواعًا عديدة من قطرات العين للمساعدة في علاج أعراض جفاف العين.

ويعد مرض جفاف العين من المشاكل الصحية الشائعة والتي وغالبًا ما تكون مزمنة، وتحدث عند قلة إفراز الدموع في العين، أو عند عدم قدرة الدموع على العمل بشكل صحيح، ما يسبب إزعاجًا لكثير من المرضى الذين يلجأون إما لوصفات متداولة والكثير منها قد يسبب أضرارًا خطيرة، أو يلجأ بعضهم للطبيب لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج.

وقالت هيئة الدواء في منشور توعوي، إن أبرز قطرات العين للمساعدة في علاج الجفاف، تشمل:

* الدموع الاصطناعية: الدموع الاصطناعية هي الشكل الأكثر شيوعًا لقطرات العين المستخدمة لعلاج جفاف العين، وتعمل هذه القطرات على الحفاظ على سطح العين رطباً.

* قطرات الحساسية: تستخدم هذه القطرات في حالة وجود شعور بالحكة والدموع، واحمرار بالعين الناجمة عن وبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والعفن، وغيرها من المواد المسببة للحساسية التي تصاحب جفاف العين.

* قطرات خالية من المواد الحافظة: بغض النظر عن نوع الدموع الاصطناعية، أو المواد الهلامية (الجل)، أو القطرات المستخدمة، ويجب الحرص على تجنب المستحضرات التي تحتوي على مواد حافظة، وذلك لأن المواد الحافظة يمكن أن تهيج سطح العين؛ مما قد يجعل جفاف العين أسوأ.

في حالة الإصابة بجفاف العين، يجب الانتباه إلى المواقف التي من المرجح أن تسبب الأعراض، والبحث عن طرق لتجنب تلك المواقف ومن ثم تجنب الأعراض، مثل:

-تجنٌب نفخ الهواء في العينين، وذلك بعدم توجيه مجففات الشعر، أو سخانات السيارة، أو مكيفات الهواء، أو المراوح نحو العينين.

-الحرص على ارتداء نظارات شمسية أو نظارات واقية.

-أخذ فترات راحة للعين أثناء المهام الطويلة، مثلًا عند القراءة أو القيام بمهمة أخرى تتطلب تركيزًا بصريًا، ويمكن أخذ فترات راحة دورية للعين؛ وذلك بإغماض العينين لبضع دقائق، أو إغماض وفتح العينين (أن يرمش الشخص) بشكل متكرر لبضع ثوان للمساعدة في توزيع الدموع بالتساوي على العينين.

-أن يكون الشخص على دراية ببيئته، فيمكن أن يكون الهواء على ارتفاعات عالية وفي المناطق الصحراوية، وفي الطائرات جافًا للغاية؛ فعند قضاء الوقت في مثل هذه البيئة؛ قد يكون من المفيد إغلاق العينين بشكل متكرر لبضع دقائق في كل مرة لتقليل تبخر الدموع.

-وضع شاشة الكمبيوتر تحت مستوى العين، حتى لا يتم فتح العينين على نطاق واسع، قد يساعد هذا في إبطاء تبخر الدموع بين رمش العين.

-التوقف عن التدخين وتجنب التدخين، وتجنب التدخين السلبي؛ فالدخان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض جفاف العين.

-استخدام الدموع الاصطناعية بانتظام، في حالة الإصابة بجفاف العين المزمن، واستخدام قطرات العين حتى عندما يشعر الشخص بحالة جيدة للحفاظ على ترطيبها بشكلٍ كافٍ.

اقرأ أيضًا:

جفاف العين.. نصائح مهمة لتجنب مضاعفات خطيرة (الأعراض والأسباب)

متحور جديد لكورونا.. الصحة: سريع الانتشار ويصيب الحالات الحاصلة على اللقاحات

لقاح الإنفلونزا الموسمية 2023.. تعرف على الأسعار وأماكن توفيره



