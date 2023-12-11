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BBC

منخفض جوي يضرب البلاد.. بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس الثلاثاء

09:35 م الإثنين 11 ديسمبر 2023
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كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، تشهد تأثر البلاد بمنخفض جوي يؤدي إلى سقوط أمطار ️متوسطة ورعدية، قد تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وقالت الأرصاد، وفق بيانها، إن حالة الطقس الثلاثاء، تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، أن الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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الطقس منخفض جوي سقوط الأمطار درجات الحرارة

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منخفض جوي يضرب البلاد.. بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس الثلاثاء
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