محمود سعد يكشف عن مفاجأة جديد في رمضان 2026 - فيديو

كشف الإعلامي محمود سعد، عن نيته تقديم برنامج جديد في رمضان المقبل، مبدياً رغبته في تقديم محتوى مختلف يركز على التاريخ الإسلامي، وذلك خلال بث مباشر عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وأوضح "سعد"، خلال بث مباشر عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أنه لا يفكر حاليا في برنامج محدد، لكنه يدرس فكرة تقديم مادة تاريخية حوارية، مستوحاة من حديث شاهده لأستاذ كبير في التاريخ على "يوتيوب" مع مجموعة من الزملاء، والذي أثار لديه اهتماما كبيرا.

وقال محمود سعد: "لو كان عندي وقت، نقدر نتحاور عن ملامح من التاريخ الإسلامي، أو أروي لكم قصصا عن شخصيات وأحداث قد تفيدنا في حياتنا اليوم".

وأشار الإعلامي، إلى أن تقديم هذه الحكايات قد يكون له أثر إيجابي، خاصة في تناول تجارب بعض الشخصيات التاريخية والقرارات التي اتخذوها، مؤكدا أن بعضها كان صائبا، والبعض الآخر كان خطأ.

وشدد على أهمية الفصل بين "الحاكم" و"الدين" في التاريخ الإسلامي، موضحا أن الأخطاء التي يرتكبها الحاكم لا تعني انتقاصا من الدين، لأنها أخطاء بشرية يمكن محاسبة صاحبها عليها.

وأضاف محمود سعد: "الحاكم ممكن يغلط لأنه بني آدم، وده ما لهوش علاقة بالدين، ما فيش مانع، لكن لازم نفصل بين التاريخ السياسي الإسلامي وتاريخ الدين الإسلامي".

وأكد الإعلامي محمود سعد، في ختام حديثه، أن الخلط بينهما قد يسبب ارتباكا لدى المتلقي، مشيرا إلى أن البعض قد يتساءل: "هل هذا الأمر كان دينا أم سياسة؟"، خاصة عندما يتعلق الأمر بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في إطار السياسة وليس الدين.

اقرأ أيضًا:

في جلسة مع قادة الأعمال العالميين.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في البترول