رئيسة القومي للمرأة تستقبل رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

مايا مرسي تشيد بتصدر المرأة المصرية للمشهد الانتخابي في اليوم الأول

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم بمقر المجلس السفير خليل إبراهيم الذوادي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الإنتخابات الرئاسية والوفد المرافق له لمتابعة الإنتخابات الرئاسية من خلال غرفة عمليات المجلس.

وتفقدت مرسي والسفير خليل إبراهيم الذوادى غرفتي عمليات المجلس وقدمت شرحاً حول آلية عمل غرف عمليات المجلس خلال أيام الإقتراع.

وأشادت رئيسة المجلس، بالتواجد الكثيف للسيدات في الساعات الأولى من اليوم الأول من أيام الإنتخابات الرئاسية مؤكدة أن المرأة المصرية تتواجد في كافة اللجان بكل المحافظات فالمرأة المصرية تحتفل بهذا العرس الإنتخابي بالتواجد مع أطفالها في لجان الإقتراع، كما ثمنت التسهيلات التي يتم توفيرها للسيدات.

وأشارت "مرسي"، إلى أنّ المجلس يتابع الإنتخابات الرئاسية لحظة بلحظة في مختلف المحافظات بالصور والفيديوهات من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة إلى تخصيص غرفة عمليات لتلقى إستفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية عبر الخط المختصر رقم "15115".

وأوضحت رئيسة المجلس، أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الإنتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان بهدف تلقي جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات.

وفى كلمته أعرب السفير خليل إبراهيم الذوادي عن فخره بالشعب المصري الذي يؤدى واجبه الوطنى والقومي قائلاً "نحن نتنخب مع مصر".



وأكد أن ما تحققه مصر يستحق الفخر فهى قلب العروبة النابض، كما أشاد بإكتساح المرأة المصرية لكافة اللجان بالإضافة إلى إشادته بالجهود المبذولة من كافة الجهات التى تقوم بأداء مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.