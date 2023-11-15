طرح الذهب والفضة لأول مرة على منصة البورصة.. تفاصيل القرار الحكومي الجديد

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، إنه تم إجراء مزايدات مفتوحة على عدد ٦٦ لوط سبائك ذهبية، "سبك محلي"، بإجمالي وزن ١٤٤ كجم، إضافةً إلى عدد ٤١ لوط سبائك فضة، و"سبك محلي" بإجمالي وزن ١٠٢ كجم على منصة البورصة المصرية للسلع أمس الثلاثاء، من مصادرات مصلحة دمغ المصوغات والموازين؛ وذلك لأول مرة في تاريخ المصلحة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح عشماوي أنه عقب توجيه رئيس الجمهورية للجنة العليا للاستثمار بتعزيز وتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع؛ فقد تم عقد اجتماع برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لحشد الطاقات وحث الوزارات المعنية بتداول سلعها بيعاً وشراءً على منصة البورصة المصرية للسلع، وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تعليماته لرئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين لطرح تلك المعادن النفيسة بمزايدات عبر منصة البورصة المصرية للسلع، وبالفعل تم التنسيق مع البورصة المصرية للسلع لتصميم برامج التداول ووضع قواعد وإجراءات الطرح وشروط العضوية للشركات العاملة في نشاط صناعة وتجارة المعادن النفيسة.

وأفاد عشماوي أنه تم عقد أكثر من لقاء مع المختصين بكل من البورصة المصرية للسلع ومصلحة دمغ المصوغات والموازين للوصول إلى صيغة نهائية وتوافقية على أفضل السبل لطرح تلك المعادن النفيسة وتوعية الشركات العاملة في تلك الأنشطة على ضرورة المزايدة على كل من سلعتي الذهب والفضة بشكل إلكتروني عبر استخدام منصة البورصة المصرية للسلع، واشترك في تلك المزايدات ٨ كيانات من كبرى الشركات العاملة في تجارة المعادن النفيسة "الذهب والفضة" وتم التنفيذ على عدد ٦٦ لوط سبائك ذهبية وعدد ٤١ لوط سبائك فضية.

وأضاف مساعد وزير التموين أن البورصة المصرية للسلع أصبحت بورصة متعددة السلع فبعد الطرح الناجح لحزمة من السلع الاستراتيجية والذي بدأ يوم ٢٧ نوفمبر 2022 بطرح هيئة السلع التموينية لسلعة القمح توالت طروحات جديدة لسلع أخرى على رأسها سلعة الذرة الصفراء والردة والصويا والسكر، إضافةً إلى سلع أخرى تم طرحها لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار عشماوي إلى أنه جار التنسيق مع كل من وزير البترول والثروة المعدنية لطرح عدد من السلع الخاصة بقطاع البتروكيماويات، إضافة إلى المفاوضات الجارية مع وزير قطاع الأعمال العام لطرح سلعة القطن.

تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية للسلع هي بورصة حاضرة لتداول السلع الاستراتيجية والأساسية؛ ومن أهمها الحاصلات الزراعية والحبوب والغلال والمعادن بأنواعها، إضافة إلى السلع الأخرى سواء الأولية أو الثانوية منها.