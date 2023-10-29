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أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الاثنين 30 أكتوبر 2023

03:45 م الأحد 29 أكتوبر 2023
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    تساقط أمطار خفيفة
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    أمطار رعدية خفيفة_1
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    سانت كاترين تنتظر الأمطار
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    أمطار وغيوم
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    تساقط أمطار على مدينة سانت اترين
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    مياه الأمطار تتساقط من قمم الجبال
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    مياه الأمطار تتجه إلى الوديان
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    الإسكندرية ترفع الطوارئ بسبب الأمطار (1)
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    انتظام حركة المرور على كورنيش الإسكندرية رغم الأمطار (3)
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    انتظام حركة المرور على كورنيش الإسكندرية رغم الأمطار (2)
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    انتظام حركة المرور على كورنيش الإسكندرية رغم الأمطار (1)
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    أمطار غزيرة على الإسكندرية (2)
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    أمطار غزيرة على الإسكندرية (3)
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القاهرة- أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وعن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل لحد الضباب على بعض الأماكن، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة، فيما تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 31 23
العاصمة الإدارية 32 22
6 أكتوبر 32 22
بنهــــا 31 23
دمنهور 31 23
وادي النطرون 30 22
كفر الشيخ 30 22
المنصورة 30 22
الزقازيق 31 23
شبين الكوم 31 22
طنطا 30 22
دمياط 28 23
بورسعيد 28 24
الإسماعيلية 32 21
السويس 31 22
العريش 29 22
رفح 29 21
رأس سدر 32 23
نخل 31 15
كاترين 25 13
الطور 30 22
طابا 30 23
شرم الشيخ 32 24
الإسكندرية 27 21
العلمين الجديدة 27 21
مطروح 26 20
السلوم 26 18
سيوة 31 18
رأس غارب 32 22
الغردقة 31 23
سفاجا 31 23
مرسى علم 32 24
شلاتين 32 25
حلايب 28 23
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 23
الفيوم 32 21
بني سويف 32 21
المنيا 33 19
أسيوط 33 19
سوهاج 34 20
قنا 34 22
الأقصر 35 23
أسوان 36 24
الوادي الجديد 34 23
أبوسمبل 35 24

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أمطار أمطار رعدية الطقس هيئة الأرصاد الجوية

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