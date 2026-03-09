دعت وزارة الأوقاف، إلى الترحم على أرواح الشهداء الذين صنعت تضحياتهم المجد، واستذكار تضحياتهم التي تربو على كل وصف، وتتصاغر دونها الكلمات، وتتضاءل بجوارها كل العطاءات.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، أن مصر كلها تحتفي بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي يوافق ٩ من مارس كل عام؛ إحياءً لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض -رئيس أركان حرب القوات المسلحة حينئذ- الذي استشهد في اليوم ذاته من عام ١٩٦٩ بين ضباطه وجنوده على جبهة القتال إبان حرب الاستنزاف.

وأكدت الوزارة لزوم التفاني في العناية بذوي الشهداء، واستلهام العبر من تضحياتهم، والحفاظ على ما أورثونا من مكتسبات الأمان، ووحدة الصف، والصدق في حب الوطن، والعزم في الفداء، والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل صون الكرامة والعرض والأرض؛ عارفين بفضل الله علينا فيهم، وحامدين لهم السبق، وشاكرين لسيرهم أسمى معاني القدوة والأسوة الحسنة، ومسلِّمين لهم بصحيح الفهم لمفاهيم الجهاد والتدين، وأمين العمل بمقتضياتها.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنها تحيي هذا اليوم المشهود وهذه الذكرى الوطنية بسماتها، الدينية بغاياتها، الخالدة بأثرها؛ فإنها تدعو عز وجل أن يحفظ مصر ومواطنيها من كل مكروه وسوء، وأن يديم فينا وبنا نعم الأمان، ووحدة الصف، والتعظيم لشهدائنا الأبرار.