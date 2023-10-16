اتحاد عمال مصر ينعى رئيسه الأسبق: الحركة النقابية فقدت أحد روادها المخلصون

كتب- محمد أبو بكر:

نعي الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وفاة القيادي النقابي سيد محمد راشد، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق، وفقًا للصفحة الرسمية لعمال مصر.

وقدم محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في مصر، التعازي في وفاة سيد راشد قائلًا في بيان رسمي: (باسمي وباسم أعضاء الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، نتقدم منكم ومن أسرة القائد النقابي سيد راشد، بأصدق تعازينا ومواساتنا الأخوية بهذا المصاب الجلل، راجين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان، آملين نقل تعازينا الصادقة لأسرة الفقيد ومحبيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع الاتحاد، في بيان رسمي: " فقدت الحركة النقابية العمالية أحد روادها المخلصون، بوفاة المغفور له بإذن اللـه محمد راشد، الذى وافته المنية الإثنين غرة ربيع الآخر 1445 هجرية، وشغل القيادي النقابي الراحل العديد من المناصب النقابية منها، رئيسا للنقابة العامة للغزل والنسيج، ورئيسًا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وفي المجال السياسي والنيابي كان الراحل عضوًا بمجلس الشعب، ثم وكيلًا للمجلس عن العمال والفلاحين، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ولأسرته خالص العزاء".