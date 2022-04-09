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السياحة: بورسعيد تستقبل 498 سائحاً قادماً من النرويج

05:41 م السبت 09 أبريل 2022
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    بورسعيد تستقبل 498 سائحاً قادماً من النرويج
  • عرض 3 صورة
    بورسعيد تستقبل 498 سائحاً قادماً من النرويج
  • عرض 3 صورة
    بورسعيد تستقبل 498 سائحاً قادماً من النرويج
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مكتب هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، التابع لوزارة السياحة، استقبال 498 سائحاً وأفراد طاقم البحارة البالغ عددهم 447 القادمين على متن السفينة السياحية النرويجية " VIKING STAR "، القادمة من ميناء سفاجًا، بالورود والترحاب.

وبحسب بيان اليوم، وزع المكتب نشرات سياحية عن المحافظات المصرية المختلفة وما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، في إطار رحلات اليوم الواحد وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة.

وحرص السائحون وعدد من أفراد طاقم البحارة، على القيام بجولة بمحافظة بورسعيد للتعرف على معالمها السياحية والأثرية.​

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