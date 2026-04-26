نشر المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو للطفل عبدالرحمن طه، الذي اشتهر بدوره في مسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس بشخصية توأم "جوني العترة".

تعليق تركي آل الشيخ

وظهر الطفل في الفيديو وهو يقدم مشهدًا تمثيليًا على أنغام أغنية "عامل عاملة" للفنان إيهاب توفيق، وأشاد المستشار تركي آل الشيخ بالأغنية، وعلق قائلاً: "إيهاب توفيق صوت رائع وأغاني علامات".

معلومات عن عبدالرحمن طه

اشتهر الطفل عبد الرحمن طه بدوره في مسلسل "الكبير أوي" إلى جانب الفنان أحمد مكي، كما حصد شهرة واسعة عبر تطبيق تيك توك من خلال فيديوهاته مع والدته وتقليده لعدد من النجوم، ويمتلك جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدم أيضا برنامج للأطفال بعنوان "خلاويص".





