ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وفقا لما أفاد به مرصدان أمريكي وياباني.

ووقع الزلزال الساعة 5:30 "21:30 توقيت جرينتش الأحد" في جنوب هوكايدو على عمق نحو 80 كيلومترا، بحسب وكالة الأرصاد اليابانية ومركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

ولم يصدر أي تحذير من أمواج مد بحري "تسونامي"، علما بأن المرصد الياباني حذر الأسبوع الماضي من تزايد مخاطر وقوع زلزال عنيف بعد تسجيل هزة أرضية بقوة 7,7 درجات قبالة السواحل الشمالية لإقليم إيواته.