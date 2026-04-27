"لبسوه بدلة رقص".. اليوم محاكمة المتهمين بخطف وتعذيب شاب ببنها

كتب : أسامة علاء الدين

07:00 ص 27/04/2026

محاكمة تعبيرية

تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، غدًا أولى جلسات القضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 204 لسنة 2026 كلي شمال بنها، والمتهم فيها 6 أشخاص بواقعة خطف الشاب "إسلام محمد أحمد" والتعدي عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل نظر القضية لجلسة 27 أبريل، وذلك لاستكمال الاطلاع على المستندات بناءً على طلب دفاع المتهمين، على أن تُستكمل إجراءات المحاكمة في الجلسة المحددة غدًا.

تضمن أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف، واقتحموا مسكن المجني عليه، وقاموا باقتياده عنوة، وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية، في واقعة تضمنت تهديدًا وترويعًا وإيذاءً نفسيًا وجسديًا.

كما شملت الاتهامات الخطف بالقوة، والاعتداء بالضرب باستخدام أسلحة وأدوات، وتعذيب المجني عليه، واحتجازه دون وجه حق، وهتك عرضه، إضافة إلى التعدي على حرمة الحياة الخاصة بنشر صور ومقاطع من الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يواجه الاتهام 6 متهمين من بينهم مشرف إنتاج وفني وعاملون وربة منزل، وجميعهم من قرية ميت عاصم، مع اتهامات مشتركة تتعلق بالتخطيط والتنفيذ والمشاركة في الواقعة.

أكد أمر الإحالة أن المتهمين انتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه واعتدوا على القيم الأسرية، مع حيازتهم أسلحة بيضاء وأدوات استخدمت في الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم.

