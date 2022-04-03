دراسة جديدة بشأن أطباء الأسنان: نظام للتكليف وشروط فتح العيادات

كتب - أحمد جمعة:

أعدت نقابة أطباء الأسنان، دراسة لتحديد أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية، والتي قدمتها إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة.

وبحسب الدراسة التي حصل عليها مصراوي، فإن إجمالي أطباء الأسنان في مصر بلغ 76843 طبيبا حتى نهاية العام الماضي، بزيادة سنوية تصل إلى 8 آلاف طبيب.

وأشارت الدراسة إلى أنه بالنظر للتوزيع الجغرافي لأطباء الأسنان على مستوى المحافظات، لوحظ أن المنطقة الأكثر كثافة لتواجد الأطباء في القاهرة والجيزة، والتي تحتوي على نحو 37%، ويرجع ذلك لتكدس الجامعات الخاصة والحكومية في تلك المنطقة، بجانب أن مركزية العاصمة لها دور كبير.

وهناك توزيع متساوٍ لمحافظات الدلتا بمتوسط كثافة 17%، في حين تعد محافظة مرسى مطروح من أقل المحافظات كثافة في أعداد أطباء الأسنان بالمقارنة بباقي المحافظات.

وأشارت الدراسة، إلى أنه نظرًا لتوجه وزارة الصحة لإلغاء التكليف، يُقترح أن يكون التكليف غير مركزياً موزعا على المحافظات والإدارات والمستشفيات الأكثر احتياجا، وفي حالة العجز في أعداد أطباء الأسنان، لا يكون إلغاء أو تعديل نظام التكليف مفاجئًا وبنظام الصدمات، وإنما توضع خطة تدريجية ويتم الإعلان عنها.

كما اقترحت الدراسة زيادة فترة حظر فتح العيادات إلى 5 سنوات بعد الامتياز أو الحصول على شهادة دراسات عليا، مع تكاتف كافة الجهات (وزارة الصحة - وزارة التعليم العالي - النقابة ) في خلق فرص جديدة في مجالات تخدم مهنة طب الأسنان.

وقالت الدراسة إن التأمين الصحي الشامل يمنح ميزات راتب أعلى بكثير من وزارة الصحة، فيتم الاشتراط على الطبيب بعدم فتح عيادة خاصة.

وبشأن الدراسة بالخارج، ينطبق عليها شرط المجموع مثل الدراسة بالداخل، أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة في بلد التخرج.