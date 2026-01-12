النائب محمود سامي الإمام يترشح لرئاسة مجلس النواب

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن النائب محمود سامي الإمام، نائب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ترشحه لمنصب رئيس مجلس النواب لمدة خمس سنوات.

جاء ذلك خلال تقديمه لنفسه فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثالث والتى تترأسها النائبة عبلة الهوارى بوصفها أكبر الأعضاء سنا.

وانطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد 2026، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الجديد.

كان ترشح المستشار هشام عبد السلام حسن بدوي، اليوم الاثنين، لمنصب رئيس مجلس النواب أيضًا.