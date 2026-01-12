إعلان

تأكيداً لمصراوي.. صرف حافز التدريس لمعلمي الزاوية الحمراء بالقاهرة

كتب : أحمد الجندي

04:05 م 12/01/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في استجابة لما نشره موقع "مصراوي"، حصل معلمو ادارة الزاوية الحمراء التعليمية بمحافظة القاهرة، اليوم الاثنين، على حافز التدريس بالكامل لكافة المعلمين داخل الإدارة، مؤكدين صرف المستحقات رسميًا اليوم.

وأكد عدد من المعلمين في تصريحات خاصة أن الحافز تم صرفه بالفعل، وذلك بسبب عدم نزوله مع الراتب السابق، على عكس باقي الإدارات التعليمية.

وكان عدد من معلمي إدارة الزاوية الحمراء قد تواصلوا مع موقع "مصراوي"، واشتكوا من عدم صرف حافز التدريس، رغم بدء صرفه بالفعل لباقي الإدارات التعليمية، ما أثار تساؤلات واسعة داخل الإدارة.

وحينها أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم حينها، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن حافز التدريس لجميع معلمي إدارة الزاوية الحمراء سيتم صرفه يوم 12 يناير، مشددًا على أنه لم يحدث أي تأخير عن الموعد المحدد للصرف.

اضغط هنا

اقرأ أيضاً:

اليوم.. آخر موعد لتوثيق عقود سكن الحجاج وبدء إصدار التأشيرات عقب الانتهاء من الإجراءات

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات

70% من المحركات مستوردة.. شعبة الأجهزة الكهربائية تحذر من تداعيات ارتفاع أسعار النحاس عالميًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معلمي الزاوية الحمراء صرف حافز التدريس وزارة التربية والتعليم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل تساءلت لماذا تشعر بالراحة في أماكن دون غيرها؟- 4 أسباب ستفاجئك
نصائح طبية

هل تساءلت لماذا تشعر بالراحة في أماكن دون غيرها؟- 4 أسباب ستفاجئك
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
أخبار مصر

تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
هل الخُلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يوضح
أخبار

هل الخُلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يوضح

بعد قفزة الذهب اليوم.. أسعار سبائك BTC بالمصنعية لراغبي الاستثمار
اقتصاد

بعد قفزة الذهب اليوم.. أسعار سبائك BTC بالمصنعية لراغبي الاستثمار
"الزوجات سبب الجلطات".. أردني يثير الجدل ويطلق رابطة دفاع عن الرجال
علاقات

"الزوجات سبب الجلطات".. أردني يثير الجدل ويطلق رابطة دفاع عن الرجال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة