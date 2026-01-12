تأكيداً لمصراوي.. صرف حافز التدريس لمعلمي الزاوية الحمراء بالقاهرة

في استجابة لما نشره موقع "مصراوي"، حصل معلمو ادارة الزاوية الحمراء التعليمية بمحافظة القاهرة، اليوم الاثنين، على حافز التدريس بالكامل لكافة المعلمين داخل الإدارة، مؤكدين صرف المستحقات رسميًا اليوم.

وأكد عدد من المعلمين في تصريحات خاصة أن الحافز تم صرفه بالفعل، وذلك بسبب عدم نزوله مع الراتب السابق، على عكس باقي الإدارات التعليمية.

وكان عدد من معلمي إدارة الزاوية الحمراء قد تواصلوا مع موقع "مصراوي"، واشتكوا من عدم صرف حافز التدريس، رغم بدء صرفه بالفعل لباقي الإدارات التعليمية، ما أثار تساؤلات واسعة داخل الإدارة.

وحينها أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم حينها، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن حافز التدريس لجميع معلمي إدارة الزاوية الحمراء سيتم صرفه يوم 12 يناير، مشددًا على أنه لم يحدث أي تأخير عن الموعد المحدد للصرف.

