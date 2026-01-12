وزير الثقافة: قطر ضيف شرف معرض الكتاب 2027



كتب- محمد لطفي:

تصوير محمود بكار:

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، اختيار دولة قطر ضيفَ شرف للدورة المقبلة من المعرض لعام 2027.

وأكد وزير الثقافة، أن أهمية الدورة الجديدة لمعرض الكتاب أنها تأتي بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال هنو: تشهد هذه الدورة مشاركة غير مسبوقة من الناشرين المصريين والعالميين بحضور أكثر من 1500 مثقف من كل بقاع الأرض.

وأضاف: يسعدني الإعلان عن مبادرة مكتبة لكل بيت وتضم المكتبة ٢٠ إصدارا متنوعا من كل قطاعات الوزارة، إلى جانب شنطة نجيب محفوظ التي تضم ١٥ عنوانا لأديب وهو شخصية المعرض، وهذه هدية تقدمها الوزارة لشعب مصر.

وانطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة الثقافة للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، باعتبارها دولة ضيف شرف المعرض في دورته الحالية، والدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، فضلًا عن ممثل مركز مصر للمعارض الدولية، وقيادات وزارة الثقافة، وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للمعرض.

وقد بدأت وقائع المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي حول تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب.

يتناول المؤتمر الإعلان عن ملامح الدورة الجديدة للمعرض، ومحاورها الثقافية والفكرية، والبرنامج المهني المصاحب، إضافة إلى الفعاليات الخاصة بجمهور الأطفال والشباب، وبرامج الندوات واللقاءات الفكرية، وأسماء أبرز الضيوف والمشاركين من مصر والعالم.

اقرأ أيضًا:

مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض





الإيجار القديم.. الجريدة الرسمية تنشر قرار مد التقديم على شقق الإسكان البديل





الحكومة تكشف عن أخطر 10 شائعات في 2025.. تفاصيل



