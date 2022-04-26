ضبط 3 آلاف عبوة مستحضرات التجميل مع نيجيريين بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب كمية من مستحضرات التجميل اخفها راكبين نيجيريين الجنسية داخل حقائبهما فور وصولهما من إثيوبيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية في راكب نيجيري الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أديس أبابا على الطائرة الإثيوبية، رحلة رقم ET 452، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي الطاهر مأمور الفحص بالأشعة والذي تلاحظ له كثافات تكرارية، وبالعرض على أحمد سيد مدير الحركة كلف عماد صلاح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود ١٩٩٥ عبوة من كريمات البشرة وأدوات التجميل داخل حقائبه.

وعلى نفس الطائرة اشتبه عبدالحليم محمد مأمور اللجنة الجمركية في راكب نيجيري آخر، وتم تكليف إيمان موسى مأمور الجمرك بفتح حقائبه، عثرت علي كمية من الكريمات الخاصة بالبشرة، كما تلاحظ لها أن بطاقة الصعود إلى الطائرة الخاصة بالراكب عليها أرقام حقيبتين تركهما على سير الحقائب للعوده مرة أخرى وإحضارهما قاصدا التهرب من سداد الرسوم الجمركية، وتم إحضارهما وعثرت داخلهما على كمية من كريمات البشرة بإجمالي 918 عبوة.

قرر صبحي ربيع مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.