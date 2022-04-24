البابا تواضروس يكشف كواليس يوم فض رابعة وحرق الكنائس: "الخوف كان على الوطن"

(مصراوي):

أكد البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن يوم 14 أغسطس سنة 2013، الذي شهد حرق عدد من الكنائس على يد التنظيم الإرهابي، كان يوما صعبًا جدًا عليه.

وروى البابا ذكرياته عن ذلك اليوم وتفاصيل أخرى في الجزء الثاني من حوار إذاعي مع الكاتب أحمد الخطيب في برنامج "كلم ربنا" على موجة راديو "9090" بمناسبة عيد القيامة.

وقال البابا: "يوم 14 أغسطس 2013، كنت لسة في البطريركية بقالي شهور معدودة، ووصلتنا الأخبار من كل المحافظات، وطبعًا الخوف الشديد اللي كان عندي كان على الوطن، لأن أي حاجة بتتهد من مباني حتى الكنايس هتتبني تاني مش ددي القضية، لكن القضية كانت سلامة الوطن".

وأضاف: "بالطبع كان الهدف إحداث فتنة بين أبناء الوطن الواحد، حوالي 100 كنيسة ومدرسة ومبنى اجتماعي وخدمات، تعرضوا للتمدير في هذه الأحداث التي كانت تهدف إلى الفتنة، كان عندي خوف شديد جدًا وقتها على مصر وطبعًا كنا لسة طالعين من 30 يونيو وقبلها من سنة حكم الإخوان المتعبة، فكان فيه مجموعة من المخاوف الشديدة، لكن أنا كان عندي ثقة داخلية إن دي غمة وهتعدي، وقتها كانت دعوتي يارب استر على الوطن يارب، واحفظ الوطن، واستر على الناس، وأعطي هدوء وأعطي سلام للعقول وساعتها قلت كلمة: وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن.. ونشكر ربنا، إن الكنايس اللي اتهدت اتبنت وطلعت وفرحنا كلنا ورئيس الجمهورية زار الكاتدارئية وعيّد في عيد الميلاد، وبقت عادة جميلة والكل فرح".