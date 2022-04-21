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القوى العاملة تسلم أول دفعة لماكينات الخياطة وأدوات الصيانة بالإسكندرية

10:21 ص الخميس 21 أبريل 2022
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    القوى العاملة تسلم أول دفعة لماكينات الخياطة وأدوات الصيانة بالإسكندرية
  • عرض 4 صورة
    القوى العاملة تسلم أول دفعة لماكينات الخياطة وأدوات الصيانة بالإسكندرية
  • عرض 4 صورة
    القوى العاملة تسلم أول دفعة لماكينات الخياطة وأدوات الصيانة بالإسكندرية
  • عرض 4 صورة
    القوى العاملة تسلم أول دفعة لماكينات الخياطة وأدوات الصيانة بالإسكندرية
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كتب- يوسف عفيفي:

أناب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في تسليم أولى دفعات ماكينات الخياطة، وشنط أدوات صيانة الكمبيوتر والمحمول المهداة إلى أوائل المتدربين بمراكز التدريب التابعة لمديرية قوى عاملة بالمحافظة والذين اجتازوا الدورات التدريبية بنجاح.

وبحسب بيان اليوم، أشار ياسر سعيد، وكيل الوزارة مدير المديرية، إلى تهنئة الوزير للمتدربين بحصولهم على ماكينات الخياطة وشنط أدوات صيانة الكمبيوتر والمحمول، فضلا عن أدوات صيانة التبريد والتكييف وانتقالهم إلى بداية حياة عملية جديدة.

وحث سعيد المتدربين على بذل المزيد من الجهد والعرق تنمية مشروعاتهم الصغيرة لتصبح يوما مشروعات متوسطة وكبيرة لفتح الآفاق لفرص عمل جديدة لأبنائهم وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

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