خبير: 55 ألف طلب لحجز السكن البديل عبر المنصة الإلكترونية

كشف الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، عن تفاصيل الموقف التنفيذي لطروحات الوحدات السكنية البديلة، مؤكداً أنه تم الإعلان رسمياً عن المدى الزمني للتقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لمستأجري الإيجار القديم.

وقال جاب الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي على قناة "القاهرة والناس"، إن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على السكن البديل وصل إلى نحو 55 ألف مواطن حتى الآن، مشيراً إلى أن هذه البيانات تساهم في بلورة رؤية حكومية واضحة حول آليات التنفيذ وأماكن الوحدات المطلوبة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة جادة في المضي قدماً لتطبيق قانون الإيجار القديم، معتبراً أن نجاح الدولة في إدارة المرحلة الأولى من توفير السكن البديل يمثل مؤشراً قوياً على فاعلية المنظومة ككل، رغم ملاحظة تركز طلبات التقديم في الأيام الأخيرة من المهلة المحددة، وهو سلوك معتاد من المواطنين.

وأوضح جاب الله أن التحول الرقمي في التقديم يتطلب تكاتفاً لدعم الفئات التي قد تواجه صعوبات تقنية، قائلاً: "التقديم الإلكتروني يحتاج إلى مساندة خاصة لكبار السن لضمان طمأنتهم والحصول على وحدات في مناطق قريبة منهم، خاصة وأن البديل اليدوي التقليدي يسبب ازدحاماً ومشقة أكبر عليهم".

اقرأ أيضًا:

حقيقة تعطل أنظمة الرقمنة ببعض الوزارات والهيئات الحكومية

بدءَا من 9 يناير.. المواعيد الجديدة لفتح معبد إدفو