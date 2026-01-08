ترامب يقترح رفع الميزانية العسكرية لـ1.5 تريليون دولار

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الميزانية العسكرية لعام 2027، لـ1.5 تريليون دولار.

قال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، الأربعاء، إنه بعد مفاوضات طويلة وصعبة مع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والأمناء وغيرهم من الممثلين السياسيين، قررت أنه من أجل مصلحة بلدنا، وخاصة في هذه الأوقات المضطربة والخطيرة للغاية، لا ينبغي أن تكون ميزانيتنا العسكرية لعام 2027 تريليون دولار، بل 1.5 تريليون دولار.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن رفع الميزانية العسكرية ستسمح للولايات المتحدة ببناء “Dream Military” الذي يحق لها الحصول عليه منذ فترة طويلة، مضيفًا: "أن الأهم من ذلك، أنه سيبقينا آمنين ومأمونين، بغض النظر عن العدو".

وأشار ترامب إلى أنه لولا الزيادة الهائلة التي تنتجها التعريفات الجمركية لكان سيبقى عند رقم $1 تريليون دولار، مؤكدًا: "أنه بسبب التعريفات الجمركية والدخل الهائل الذي تجلبه والمبالغ التي يتم توليدها كان ذلك أمرًا لا يمكن تصوره في الماضي (خاصة قبل عام واحد فقط خلال إدارة جو بايدن النائم، أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا!)، نحن قادرون بسهولة على الوصول إلى رقم 1.5 تريليون دولار".

واختتم ترامب منشورة، قائلا:" في الوقت نفسه، إنتاج قوة عسكرية لا مثيل لها، والقدرة في الوقت نفسه على سداد الديون، وبالمثل ادفع أرباحًا كبيرة للوطنيين ذوي الدخل المعتدل داخل بلدنا".