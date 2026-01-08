إعلان

ترامب يقترح رفع الميزانية العسكرية لـ1.5 تريليون دولار

كتب-عبدالله محمود:

12:35 ص 08/01/2026 تعديل في 12:51 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الميزانية العسكرية لعام 2027، لـ1.5 تريليون دولار.

قال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، الأربعاء، إنه بعد مفاوضات طويلة وصعبة مع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والأمناء وغيرهم من الممثلين السياسيين، قررت أنه من أجل مصلحة بلدنا، وخاصة في هذه الأوقات المضطربة والخطيرة للغاية، لا ينبغي أن تكون ميزانيتنا العسكرية لعام 2027 تريليون دولار، بل 1.5 تريليون دولار.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن رفع الميزانية العسكرية ستسمح للولايات المتحدة ببناء “Dream Military” الذي يحق لها الحصول عليه منذ فترة طويلة، مضيفًا: "أن الأهم من ذلك، أنه سيبقينا آمنين ومأمونين، بغض النظر عن العدو".

وأشار ترامب إلى أنه لولا الزيادة الهائلة التي تنتجها التعريفات الجمركية لكان سيبقى عند رقم $1 تريليون دولار، مؤكدًا: "أنه بسبب التعريفات الجمركية والدخل الهائل الذي تجلبه والمبالغ التي يتم توليدها كان ذلك أمرًا لا يمكن تصوره في الماضي (خاصة قبل عام واحد فقط خلال إدارة جو بايدن النائم، أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا!)، نحن قادرون بسهولة على الوصول إلى رقم 1.5 تريليون دولار".

واختتم ترامب منشورة، قائلا:" في الوقت نفسه، إنتاج قوة عسكرية لا مثيل لها، والقدرة في الوقت نفسه على سداد الديون، وبالمثل ادفع أرباحًا كبيرة للوطنيين ذوي الدخل المعتدل داخل بلدنا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي التعريفات الجمركية رفع الميزانية العسكرية لـ1.5 تريليون دولار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
زووم

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور
زووم

درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور
لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟
أخبار السيارات

لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟
وارنر بروس تكشف نهاية مختلفة لـ"I Am Legend" بعد 19 عامًا من عرضه (فيديو)
زووم

وارنر بروس تكشف نهاية مختلفة لـ"I Am Legend" بعد 19 عامًا من عرضه (فيديو)
فستان سهرة جريء.. سارة سلامة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير
زووم

فستان سهرة جريء.. سارة سلامة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان