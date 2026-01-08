بعد 12 عامًا من العمل.. لمى جبريل تستقيل من إكسترا نيوز - فيديو

ودعت الإعلامية نانسي نور، زميلتها لمى جبريل، عقب تقديم الأخيرة استقالتها من قناة إكسترا نيوز، معربة عن حزنها لرحيل واحدة من الأعمدة الأساسية بالقناة.

وقالت نانسي نور، خلال حديثها، إن فريق العمل يشعر بالحزن لعدم وجود لمى جبريل ضمن أسرة إكسترا نيوز خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى تمنياتهم الصادقة لها بالتوفيق والسعادة في حياتها المقبلة.

وأضافت أن حديثها عن لمى جبريل يأتي من منطلق الزمالة والمشوار المهني المشترك، مؤكدة أنها مذيعة متميزة وموثوقة، وتتمتع بالطموح والاجتهاد، وقدمت أداءً مهنيًا يفوق المطلوب منها.

وتابعت: لمى جبريل تُعد عِشرة عمر، حيث جمعتهما رحلة طويلة من العمل والنجاحات المهنية التي حققها الفريق معًا، متمنية لها دوام النجاح في خطواتها القادمة.

من جانبها، قالت الإعلامية لمى جبريل، خلال مداخلة هاتفية، إنها تفخر بمسيرتها المهنية داخل قناة إكسترا نيوز، مؤكدة أنها أمضت 12 عامًا من العمل المتواصل داخل القناة، شهدت خلالها العديد من التجارب المهنية والنجاحات.

وأضافت، أن السنوات التي قضتها في إكسترا نيوز كانت محطة مهمة في مشوارها الإعلامي، مشيرة إلى تقديرها الكبير لإدارة القناة وزملائها الذين شاركوها رحلة العمل طوال تلك الفترة.

