حسن شاكوش يسدد 950 ألف جنيه لطليقته بعد الحجز على ممتلكاته

كتب- محمود الشوربجي:

سدد مطرب المهرجانات حسن شاكوش المبالغ المالية المحكوم بها لصالح طليقته ريم طارق، تنفيذًا لحكم قضائي صادر عن محكمة الأسرة، بعد اتخاذ إجراءات قانونية شملت الحجز على حساباته البنكية وممتلكاته لضمان تنفيذ الحكم.

وحصلت ريم طارق على الصيغة التنفيذية للحكم، التي ألزمت شاكوش بسداد نفقة العدة والمتعة بقيمة 950 ألف جنيه، بعد امتناعه عن التنفيذ خلال الفترة الماضية.

وكانت "ريم" قد اضطرت لاتخاذ إجراءات الحجز لضمان استرداد حقوقها المالية القانونية.

