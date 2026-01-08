رئيس ليتوانيا يؤيد نشر جنود ألمان ببلاده لتأمين اتفاق سلام في أوكرانيا

برلين - (د ب أ)

قال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا إن نشر جنود ألمان لتأمين اتفاق سلام في أوكرانيا لا يعرض للخطر خطط نشر قوات ألمانية في ليتوانيا.

وقال نوسيدا اليوم الأربعاء "اعتبر ألمانيا شريكا قويا وموثوقا فيه للغاية.. أنا مقتنع أنه من الممكن إرسال بعثة سلام إلى أوكرانيا وفي نفس الوقت الوفاء بكل الالتزامات تجاه ليتوانيا".

وكان نوسيدا يتحدث خلال زيارة إلى منتجع للحزب البافاري المحافظ، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، في دير سيون جنوب ألمانيا.

يذكر أن اللواء الألماني في ليتوانيا هو وحدة جديدة من الجيش الألماني ستتمركز بشكل دائم وتهدف إلى تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد التهديدات المحتملة من روسيا أو بيلاروس المجاورة.

ومن المتوقع أن يبدأ عمل اللواء الألماني بشكل كامل بحلول نهاية عام 2027 وسيتألف من نحو 5 آلاف جندي.

وأكد نوسيدا أن العمل لا يزال جاريا حاليا في مشروع كبير للبنية التحتية في منطقة للتدريب العسكري، مخصص بشكل أساسي للواء الألماني.

وأضاف "نحن مستعدون ومصممون على استكمال هذه المشاريع بحلول نهاية عام 2027. ووفقا لخططنا وخطط الحكومة الألمانية، سيتم الانتهاء من نشر اللواء الألماني بأكمله بحلول نهاية عام 2027. نحن نبذل قصارى جهدنا والوقت يمضي بسرعة".