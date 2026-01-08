إعلان

ترامب يوقع مذكرة انسحاب من 66 منظمة دولية لم تعد تخدم مصالح أمريكا

كتب-عبدالله محمود:

12:35 ص 08/01/2026

البيت الأبيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مذكرة رئاسية توجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية لم تعد تخدم مصالح الولايات المتحدة.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان الخميس، أن المذكرة تأمر جميع الإدارات التنفيذية والوكالات بوقف المشاركة في تمويل 35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة و31 كيانا تابعا لها.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تجميد كافة المساعدات الأمريكية للحكومة الفيدرالية في الصومال.

وقالت الوزارة في بيان أمس الأربعاء، إن ذلك جاء على خلفية تدمير مسؤولين صوماليين مستودعا تموله أمريكا يعود لبرنامج الأغذية العالمي، والاستيلاء على 76 طنا من المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين الفقراء.

وأوضحت الوزارة، أن إدارة ترامب لا تتسامح مطلقا مع تبديد، أو سرقة، أو تحويل مسار المساعدات المنقذة للحياة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنه تم إيقاف كافة برامج المساعدات الأمريكية الجارية حاليا والتي تستفيد منها الحكومة الفيدرالية في الصومال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب يوقع مذكرة انسحاب من 66 منظمة منظمات دولية لم تعد تخدم مصالح أمريكا دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أول تعليق من مدرب الكونغو على واقعة عمورة والمشجع "لومومبا"
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من مدرب الكونغو على واقعة عمورة والمشجع "لومومبا"
ترامب: نصنع أفضل المعدات العسكرية في العالم ولا توجد دولة قريبة حتى من ذلك
شئون عربية و دولية

ترامب: نصنع أفضل المعدات العسكرية في العالم ولا توجد دولة قريبة حتى من ذلك
والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
زووم

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
توتر ومعاناة وقلق من نصيب هذه الأبراج خلال الأشهر القادمة
علاقات

توتر ومعاناة وقلق من نصيب هذه الأبراج خلال الأشهر القادمة

"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟
رياضة عربية وعالمية

"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان