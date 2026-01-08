ترامب يوقع مذكرة انسحاب من 66 منظمة دولية لم تعد تخدم مصالح أمريكا

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مذكرة رئاسية توجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية لم تعد تخدم مصالح الولايات المتحدة.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان الخميس، أن المذكرة تأمر جميع الإدارات التنفيذية والوكالات بوقف المشاركة في تمويل 35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة و31 كيانا تابعا لها.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تجميد كافة المساعدات الأمريكية للحكومة الفيدرالية في الصومال.

وقالت الوزارة في بيان أمس الأربعاء، إن ذلك جاء على خلفية تدمير مسؤولين صوماليين مستودعا تموله أمريكا يعود لبرنامج الأغذية العالمي، والاستيلاء على 76 طنا من المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين الفقراء.

وأوضحت الوزارة، أن إدارة ترامب لا تتسامح مطلقا مع تبديد، أو سرقة، أو تحويل مسار المساعدات المنقذة للحياة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنه تم إيقاف كافة برامج المساعدات الأمريكية الجارية حاليا والتي تستفيد منها الحكومة الفيدرالية في الصومال.