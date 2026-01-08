إعلان

محافظة حلب يعلن تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات

كتب : مصراوي

12:45 ص 08/01/2026

محافظ حلب السورية عزام الغريب

وكالات

أعلن محافظ حلب السورية عزام الغريب، تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات ليوم الخميس بسبب الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجيش السوري.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوري اعتبار حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" في مدينة حلب منطقتين عسكريتين بدءا من الساعة الثالثة عصرا.

وطالب الجيش، المدنيين بالابتعاد الفوري عن مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي باتت "أهدافا مشروعة"، وذلك بالتزامن مع حركة نزوح واسعة للأهالي نحو المناطق الآمنة.

وذكرت هيئة العمليات في الجيش، في بيان نقلته وكالة "سانا"، أنها فتحت معبرين إنسانيين "العوارض وشارع الزهور" لخروج المدنيين حتى حلول الموعد النهائي الثالثة ظهرا، معللة القرار بـ "التصعيد الكبير" الذي نفذه تنظيم "قسد" وارتكابه "مجازر" بحق المدنيين.

وأكد مدير إعلام حلب، عبد الكريم ليلى، تجدد الاشتباكات منذ فجر اليوم، مشيراً إلى أن "قسد" استهدفت أحياء السليمانية والسريان وبستان الباشا والشيخ طه بالقذائف الصاروخية، فيما ترد قوات وزارة الدفاع باستهداف مصادر النيران في حي الأشرفية.

عزام الغريب محافظ حلب السورية قسد سوريا قوات سوريا الديمقراطية الجيش السوري تعليق الدوام في المدارس والجامعات

