يستعد منتخب الجزائر لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الجزائر، يوم السبت المقبل 10 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا، مع الفائز من مباراة الكاميرون والمغرب، المقرر إقامتها غدا الجمعة 9 يناير الجاري.

تاريخ مواجهات الجزائر ونيجيريا

وتعد مباراة الجزائر ونيجيريا واحدة من المباريات، التي ينتظرها كل عشاق ومحبي كرة القدم الأفريقية، لكونها من المباريات الكلاسيكية، حيث تواجها المنتخبين معا في 17 مباراة من قبل.

وخلال 17 مباراة جمعت بين المنتخبين من قبل، تمكن منتخب الجزائر من تحقيق الفوز في 9 لقاءات، تلقى الهزيمة في 7 مباريات وحضر التعادل بينهما في مباراة.

وسجل لاعبو منتخب الجزائر في مرمى نيجيريا 32 هدفا، فيما تلقت شباكهم 29 هدفا.

ويتقاسم الثنائي أوبافيمي مارتينز لاعب نيجيريا السابق، رابح ماجر أسطورة كرة القدم الجزائرية، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات المنتخبين معا، برصيد 3 أهداف لكلا منهما.

ووصل عدد مباريات نيجيريا والجزائر في أمم أفريقيا، إلى 9 لقاءات، تقاسم خلالهم المنتخبين الفوز، حيث حقق كلا منهما الفوز في 4 لقاءات وحضر التعادل في مباراة.

