البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد بالمقر البابوي بالقاهرة

كتب : محمد أبو بكر

07:39 م 07/01/2026
    البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد بالمقر البابوي بالقاهرة (3)
    البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد بالمقر البابوي بالقاهرة (4)
    البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد بالمقر البابوي بالقاهرة (1)

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من الآباء الأساقفة والكهنة، بالإضافة إلى عدد من الأراخنة وأعضاء مجالس الكنائس الذين جاءوا من كنائس القاهرة وبعض الإيبارشيات، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسته.

وتوافدت على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية منذ الصباح، أعداد كبيرة من أبناء الكنيسة الذين جاءوا لتقديم التهنئة لأبيهم قداسة البابا، وخرج إليهم قداسته وصافحهم جميعًا ووزع عليهم بعض الهدايا والحلوى. وتبادل مع بعضهم الحديث، وداعب البعض الآخر بأبوة وود.

وأنشد عدد من فرق الكورالات التي انتشرت في أرجاء الكاتدرائية تسابيح الميلاد، وحياهم قداسة البابا والتقطوا معه بعض الصور التذكارية.

قداسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

