متحدث الصحة: إحالة خريج حقوق للقضاء بتهمة انتحال صفة وإدارة مراكز طبية

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن نجاح الأجهزة المعنية في إلقاء القبض على فرد يدير سلسلة مراكز متخصصة في التخسيس والتجميل، حيث تبين أنه يباشر حقن المترددين على هذه المراكز بنفسه دون أدنى خلفية طبية.

وقال المتحدث الرسمي،خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج الحياة اليوم،المذاع على قناة الحياة، إن التحقيقات كشفت مفاجأة صادمة، حيث اتضح أن المتهم لا يحمل أي مؤهل علمي يؤهله لممارسة الطب، بل هو خريج كلية الحقوق، مشيراً إلى أنه جرى تحويله فوراً إلى النيابة العامة بتهمة انتحال صفة طبيب وفتح منشآت طبية ومزاولة المهنة بدون ترخيص قانوني.

وفي سياق متصل، وجه عبد الغفار رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن الانسياق وراء الإعلانات المضللة، وأضاف بضرورة التحقق من موقف أي مستحضر طبي لدى "هيئة الدواء المصرية" قبل استخدامه، للتأكد من كونه معتمداً ومسجلاً بشكل رسمي.

كما أوضح المتحدث باسم الوزارة أن الحقن مجهولة المصدر، أو تلك التي يتم تسويقها تحت مسميات تجارية وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثل تهديداً مباشراً لحياة المستخدمين، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في ملاحقة الكيانات الوهمية التي تعرض صحة المصريين للخطر.

