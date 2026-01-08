إعلان

خبير تربوي: تطبيقات المراهنات حروب "جيل خامس" تستهدف عقول الشباب

كتب : داليا الظنيني

12:25 ص 08/01/2026

الدكتور محمد عبد العزيز

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، أن التوسع المخيف لإدمان الألعاب الإلكترونية ومنصات المراهنات ,ما يشهده المجتمع حالياً يندرج تحت مفهوم "حروب الجيل الخامس" التي تسعى لضرب القوة البشرية للدولة متمثلة في شبابها.

وقال عبد العزيز، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن هذه التطبيقات تعتمد استراتيجية "الجذب الناعم" عبر تقديم مكافآت رمزية في البداية، ثم تتحول تدريجياً إلى أدوات للسيطرة النفسية الكاملة، موضحاً أن تلك الألعاب تحلل سلوك المستخدمين بدقة لضمان وقوعهم في فخ الإدمان الرقمي، خاصة في ظل غياب الرقابة على الهواتف الذكية.

وأضاف الأستاذ بجامعة عين شمس أن تطبيقات المراهنات تسحب الشباب إلى نفق مظلم يبدأ بالتسلية وينتهي بأزمات نفسية حادة، لافتاً إلى وجود ألعاب خطيرة تعتمد على التحديات الإلكترونية وابتزاز المستخدمين عبر سحب صورهم وبياناتهم الشخصية، وهو ما قد يقود الضحايا في حالات متقدمة إلى التفكير في الانتحار، مما يهدد استقرار الأسرة والأمن القومي.

وذكر أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الوالدين، قائلاً إن الرقابة الأسرية الواعية هي الجدار المنيع لمواجهة هذه التهديدات، كما أضاف ضرورة دمج قيم الوعي المالي ومفهوم الكسب الحلال والجهد الحقيقي في المناهج التعليمية، لتحصين الأبناء ضد أوهام الربح السريع التي تروج لها تلك التطبيقات.

