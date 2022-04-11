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محافظة الجيزة: تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق عمرو بن العاص - فيديو

11:42 م الإثنين 11 أبريل 2022
محافظة الجيزة: تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق عمرو بن العاص - فيديو

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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(مصراوي):

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لتنفيذ أعمال محور التوسعة والتطوير والرصف لعمرو بن العاص.

وتواصل المحافظة، مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية وتنفيذ أعمال الرصف والتطوير للطرق الحيوية.

كما واصلت المحافظة، مجهوداتها من خلال مركز ومدينة البدرشين، في تنفيذ أعمال إزالة البروز والتعديات بطريق عمرو بن العاص، تمهيدا لتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير والرصف.

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