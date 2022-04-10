25 ميني باص.. الوزير يدشن أولى مراحل خدمات نقل الركاب بسوهاج لربط مراكز المحافظة بالعاصمة -صور

كتب- أحمد السعداوي:

دشن الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، المرحلة الأولى من خدمات نقل الركاب بمحافظة سوهاج؛ لربط مراكز المحافظة بالعاصمة بعدد 25 ميني باص لشركة "حورس للنقل والشحن والتفريغ".

وأكد الوزير أن هذا التدشين يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين وتقديم كل الخدمات اليومية بكفاءة وفاعلية، مضيفًا أنه نظراً لكون عملية الانتقال من مكان إلى آخر تعد إحدى أهم هذه الخدمات، قامت وزارة النقل بوضع خطة شاملة لتقديم خدمات النقل الأخضر المستدام بهدف تحقيق الأمان والراحة والاقتصاد والمحافظة على صحة المواطن وتوفير بيئة نظيفة لربط جميع محافظات الجمهورية ببعضها وعواصم المحافظات والمراكز التابعة لها.

ولفت وزير النقل إلى الحرص على أن تكون وسائل التنقل مزودة بجميع وسائل الراحة والأمان ومعلومات عن الرحلة بما يحقق توفير أكبر في الوقت المهدر من عملية الانتقال لتعظيم معدل النمو في الناتج المحلي من خلال زيادة ساعات العمل المتاحة وتسهيل الانتقال من وإلى مناطق العمل في أقل زمن ممكن .

وأضاف الوزير أن وزارة النقل قامت ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق المباشر مع السادة المحافظين؛ بهدف الوصول إلى جميع مواطني الجمهورية بخدمات نقل مميزة تحقق الرضا المجتمعي لهم؛ حيث تم توفير هذه الخدمات لمحافظات القليوبية والدقهلية والإسكندرية، وهي تعمل حالياً بانتظام منذ عدة شهور، بالإضافة إلى المدن العمرانية الجديدة والعبور وبدر والعاشر من رمضان والشروق.

وتابع الوزير: كما قام الجهاز بالانتهاء من ترسية هذه الخدمات في محافظة الفيوم وكفر الشيخ واليوم ندشن هذه الخدمة لأهالينا في سوهاج والتي تعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطن من لحظة خروجه من منزله حتى يعود إليه وبالتكامل مع جهود الدولة في تحسين مستوى الإسكان الاجتماعي الاستثماري وتوفير المسكن الآمن والمناسب لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري في جميع نواحي الحياة؛ بهدف تعزيز الانتماء لوطننا الحبيب وحث المواطنين على بذل المزيد من الجهد لإعادة بناء وطننا الحبيب وتحقيق جودة الحياة يداً بيد بين القيادة السياسية بالاشتراك مع المواطن؛ حيث إنه شريك للتنمية والتطور وتحقيق الرخاء لهذا الوطن، للحفاظ على أرض الحضارات والارتقاء بوطن يفخر به ويتباهى القاصي قبل الداني والخدمات التي نقدمها اليوم ما هي إلى المرحلة الأولى من بناء نظام نقل آمن ومريح ومتطور واقتصادي لأبناء سوهاج، لافتًا إلى أنه سوف يتم بعد ذلك زيادة العرض بين وسائل النقل ليتناسب مع حجم الطلب حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي.

واستطرد وزير النقل: إنه من دواعي سرورنا أن يتم تنفيذ هذا المشروع بأيادٍ مصرية خالصة بداية من طرح المشروع وتصنيع الأتوبيسات بنسبة مكون محلي تتجاوز 60% ومشغل مصري من أبناء سوهاج.

ودعا الوزير رجال الأعمال بسوهاج إلى الاستثمار في مجال خدمات النقل البري للركاب والبضائع لخدمة أهالي سوهاج من خلال مستثمر محلي وطني يشعر بقيمة الاحتياج لهذه الخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع كل هيئاتها في خدمة مواطني سوهاج؛ بهدف تقليل الفجوة بين العرض والطلب على النقل وخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدل النمو في الناتج المحلي والاكتفاء الذاتي وتعظيم القدرة التصديرية.