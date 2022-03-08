فرصة لأمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث تتكاثر السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشرقية (دمياط _بورسعيد ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ولفتت الهيئة، في منشور عبر حسابها على فيسبوك، اليوم، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا ومناطق من الوجه البحري.

وتابعت الهيئة: "الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت".