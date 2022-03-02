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السياحة تعلن عن إجراءات ومواعيد جديدة بشأن العمرة- تفاصيل

11:16 ص الأربعاء 02 مارس 2022
السياحة تعلن عن إجراءات ومواعيد جديدة بشأن العمرة- تفاصيل

رحلات العمرة

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كتب- يوسف عفيفي:
وجهت غرفة شركات السياحة، خطابا إلى الشركات السياحية، يتضمن مجموعة من الإجراءات التنفيذية الجديدة للعمرة خلال شهر شعبان المقبل.

جاء ذلك في كتاب دوري رقم (١١) لسنة ۲۰۲۲، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والغرفة لرعاية وحماية مصالح المعتمرين والشركات السياحية العاملة في رحلات العمرة، وحرصا على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام الشركات السياحية لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين لأداء شعيرة العمرة، وإلحاقا للكتاب الدوري رقم 46 لسنة ۲۰۲۲ بتاريخ ١٠ فبراير ۲۰۲۲ بشأن مجموعة من الإجراءات التنفيذية لرحلات العمرة لهذا الموسم ١٤٤٣ ه/ ۲۰۲۲.

ويتضمن الخطاب الإجراءات التالية:

أولا: مد موعد مراجعة الطاقة التشغيلية الخاصة بشهر رجب لتكون طوال شهر شعبان، على أن يكون أقصى موعد لعودة معتمري رحلات الطاقة التشغيلية لشهر رجب هو 1 أبريل ۲۰۲۲.

ثانيا: استمرار الموعد - السابق إقراره بشأن الطاقة التشغيلية لشهر شعبان ليكون أقصي موعد لعودة معتمري رحلات الطاقة التشغيلية الخاصة لشهر شعبان هو ۱۰ رمضان 1443 ه.

ثالثا: في حالة رغبة الشركة بضم الطاقة التشغيلية الخاصة بشهري رجب وشعبان معا لتنفيذهما بشهر شعبان، فإنه يجب تقديم طلب على الورق الرسمي للشركة إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار بدء من يوم الأحد 6 مارس ۲۰۲۲ لتنفيذ ذلك، على أن يكون أقصى موعد لعودة تلك الرحلات هو 1 أبريل ۲۰۲۲.

واختتمت غرفة شركات السياحة، قائلة:"مع تمنياتنا بموسم عمرة ناجح أسوة بالمواسم السابقة".

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عمرة شعبان رحلات العمرة شركات السياحة

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