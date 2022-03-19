بعد قليل.. بدء المؤتمر الدولي الأول لصحافة الموبايل بحضور نخبة من قيادات الصحافة والإعلام

كتب- مينا غالي:

يبدأ بعد قليل المؤتمر الدولي الأول لصحافة الموبايل الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، بالشراكة مع شركة كان بي للتدريب وذلك تحت عنوان: صحافة الموبايل ومستقبل الإعلام.. الفرص والتحديات، وذلك يومي 19 و20 من الشهر الجاري في مقر الجامعة بالتجمع الخامس.

ويعد المؤتمر الأول من نوعه على مستوى العالم العربي الذي يشهد مشاركة عدد كبير من الخبراء والصحفيين وطلبة كليات الإعلام من مصر وخارجها من خلال الحضور الفعلي أو عبر الإنترنت.

وأشار الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إلى أن المؤتمر يأتي في إطار حرص الجامعة على تنظيم فعاليات للطلبة في كافة المجالات، ومناقشة أهم القضايا والتحديات المعاصرة في مجالات التخصص المختلفة من خلال تناولها من الناحية الأكاديمية والعملية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك طلبة الجامعة.

وأكدت الدكتورة شيرين الشواربي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر لا يقتصر على عرض تجارب الخبراء، بل يتضمن ورشًا تدريبية تساعد الطلاب على اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التحديات الحالية في سوق العمل.

ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من قيادات الصحافة والإعلام في مصر أبرزهم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للإعلام، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وغيرهم.