حدث ليلاً| حريق يلتهم محل بويات بالإسكندرية.. و"البحوث الفلكية" يعلن موعد بداية الربيع

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مواطنة للسيسي: "الدنيا غلاء.. والمنافذ مش موجودة في كل مكان".. والرئيس يرد (فيديو)

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء جولته، اليوم الجمعة، لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر الذين تصادف وجودهم أثناء مروره لمتابعة المشروعات القومية على الطرق والمحاور.

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النيابة العامة: حبس المتهم بالتعدي على جاره في "بور فؤاد"

قررت النيابة العامة حبس المتهم باقتحام مسكن جاره والتعدي عليه بأسلحة بيضاء ببور فؤاد 4 أيام على ذمة التحقيق.

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وداعًا للشتاء.. "البحوث الفلكية" يعلن موعد بداية الربيع

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد بدء فصل الربيع فلكياً الاعتدال الربيعي، موضحًا أنه يـوم 21 مـن شـهر مـارس الحالي (الاعتـدال الربيعـي).

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وفاة بهيرة الشاوي زوجة رجل الأعمال صفوان ثابت

توفت زوجة رجل الأعمال صفوان ثابت بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى للعلاج الأيام الماضية.

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قرار جديد من وزير التموين بشأن تنظيم تداول القمح المحلي موسم 2022

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي القرار رقم 51 لعام 2022، والخاص بتنظيم التداول والتعامل مع القمح المحلي موسم حصاد 2022.

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بالصور.. افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "ممشى مصر"

افتتح مساء اليوم، المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بطول كيلو و800 متر، والذي نفذته شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، بتكلفة بلغت 700 مليون جنيه.

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"السلع التموينية" تعلن تفاصيل مناقصة لاستيراد زيت الطعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مناقصة زيت مستورد رقم (16) لعام 2022/2021 لشراء 30 ألف طن زيت صويا و آلاف طن زيت عباد.

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السيسي يستجيب لعلاج مسنة: "والله العظيم تحت أمرك.. أي حاجة هنعملها عشانك"

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية.

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حريق يلتهم محل بويات شرقي الإسكندرية دون إصابات- صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، أمس الجمعة، على حريق نشب بمحل "بويات" بحي شرق، وذلك دون حدوث أي إصابات.

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الأرصاد: موجة تقلبات جديدة لمدة 72 ساعة بداية من هذا اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة تقلبات جوية جديدة الأسبوع المقبل.

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عمرو أديب: الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التضخم بدأت في إحداث حالة من التحسن

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ مصر تملك حدًا آمنًا من السلع الأساسية حتى وإن كانت الأسعار مرتفعة بعض الشيء، مضيفًا أن الدولة تؤدي ما عليها لإزالة أكبر قدر ممكن من آثار الحرب الروسية الأوكرانية على المواطنين.

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الصحة تحذر من هذه الطريقة لتنظيف الأسنان: "صحتك من فمك"

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، منشورًا توعويًا على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حذرت فيه من استخدام خلة الأسنان في تنظيف الأسنان من بقايا الطعام.

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ماذا دار في أول لقاء بين الأسد وولي عهد أبو ظبي منذ الأزمة السورية؟ (بيان رسمي)

استقبل محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس السوري، بشار الأسد، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ الأزمة السورية في 2011.

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تونس: انتشال 12 جثة لغرقى مهاجرين قبالة السواحل الشرقية

انتشلت قوات الحرس البحري بتونس اليوم الجمعة 12 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ولاية نابل شمال شرق البلاد.

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بلجيكا ترجئ وقف استخدام الطاقة النووية لعشر سنوات أخرى

أعلن رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دى كرو أن بلاده قررت تأجيل وقف استخدام الطاقة النووية لمدة عشر سنوات عما كان مخططا لذلك ، فى الوقت الذى تدرس فيه البلاد خياراتها في مجال الطاقة.

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كوريا الجنوبية تسجل أقل من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى أقل من 400 ألف إصابة اليوم السبت، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن المتحور أوميكرون سريع الانتشار وسط تحرك الحكومة لإلغاء قيود التباعد الاجتماعي الصارمة.

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إيطاليا تعتزم فرض ضرائب على شركات الطاقة لمواجهة التكاليف المرتفعة

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي يوم الجمعة إن شركات الطاقة في إيطاليا المستفيدة من زيادة أسعار الوقود ستخضع لضرائب بمعدل أكبر للتأكد من عدم إرهاق العائلات والشركات الأخرى بالتكلفة المرتفعة.

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