"سوزي الأردنية" أمام القضاء اليوم (تفاصيل)

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من البلوجر المعروفة بـ"سوزي الأردنية" على حكم حبسها سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه، في القضية المتهمة فيها بارتكاب فعل خادش للحياء خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تنظر المحكمة، في الجلسة نفسها، استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءتها من تهمتي بث محتوى خادش للحياء العام والتعدي على القيم الأسرية.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت، في وقت سابق، بمعاقبة البلوجر "سوزي الأردنية" بالحبس لمدة سنة، على خلفية اتهامها ببث مقاطع فيديو تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء العام.

وسبق ذلك قرار النيابة العامة بإحالة البلوجر مريم أيمن، الشهيرة بـ"سوزي الأردنية"، إلى المحاكمة، لاتهامها بإنشاء حسابين إلكترونيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى يتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام والاعتداء على القيم الأسرية.

وخلال التحقيقات، أنكرت "سوزي الأردنية" نشر أي مقاطع تتضمن ألفاظًا أو إيحاءات جنسية، مؤكدة أن المحتوى الذي تقدمه لا يخرج عن إطار الترفيه.

وأضافت أنها لا تحقق أرباحًا من البث المباشر أو مقاطع الفيديو على "تيك توك"، موضحة أن مصدر دخلها الأساسي يتمثل في الإعلانات الخاصة بالمنتجات، مثل مستحضرات التجميل أو الملابس، نظرًا لامتلاكها ملايين المتابعين.

ومن جهته، كشف تقرير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن متحصلات المتهمة الناتجة عن نشر مقاطع خادشة للحياء العام، مشيرًا إلى امتلاكها ثلاث وحدات سكنية بمنطقة القاهرة الجديدة "مدينتي"، إلى جانب وحدة سكنية بعقار في منطقة المطرية، وأخرى في منطقة الزيتون.

وأوضح التقرير أن المتهمة قامت بتوزيع مبالغ مالية من أرباح نشاطها الإجرامي على حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية خاصة بها وبعدد من أفراد أسرتها، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن "سوزي الأردنية" سعت إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع، من خلال شراء وحدات سكنية وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وقدّرت التحريات قيمة الأموال محل الغسل بنحو 15 مليون جنيه.